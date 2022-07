Il giornalista Nicolò Schira riporta su Twitter alcune dichiarazioni di Massimiliano Allegri a DAZN. A proposito della corsa scudetto in Serie A, l'allenatore della Juventus ha escluso il Napoli dalla lista dei pretendenti dichiarando: “L'Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario, ma ripetersi é sempre difficile. Vincere è straordinario, non una normalità anche se per la Juventus magari lo era diventato”.