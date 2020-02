Allarme Coronavirus, un altro stop in Serie A: rinviata Torino-Parma

Ultime notizie calcio. Un altro rinvio in Serie A per l'emergenza Coronavirus. Come anticipato dall'Ansa, anche Torino-Parma è stata rinviata a data da destinarsi: la gara dell'Olimpico si aggiunge così alle altre tre partite riniviate nella serata di ieri (Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari).

Coronavirus, rischio blocco manifestazioni sportive

Il Nord Italia è paralizzato dalla morsa del Coronavirus ed in maniera preventiva sono state interrotte le manifestazioni sportive di Lombardia e Veneto. Al momento non si ha contezza di quanto potranno riprendere le attività, fino a quando il fenomeno non si sarà stabilizzatto e contenuto.