AIC, il presidente Calcagno: "Il 98% dei calciatori in Serie A è vaccinato, spero si continui a giocare. Calendari intasati? Così non si può andare avanti"

Notizie calcio. Umberto Calcagno, presidente AssoCalciatori, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Stiamo valutando con attenzione la situazione dei contagi. Il nostro mondo, in Italia, è il più vaccinato ma c'è un numero di positivi che va monitorato con attenzione. Rinvio giornate? Mi auguro di no, ma stiamo valutando di giorno in giorno anche con il Ministero cosa fare. Il 98% dei calciatori è vaccinato, la volontà è di andare avanti con le partite ma tutto dovrà essere monitorato con attenzione. Noi abbiamo sempre consigliato ai calciatori di vaccinarsi, facendo anche la terza dose. Quello che vogliamo fare è evitare contenziosi, cercando di capire bene come verranno applicati i decreti dei prossimi giorni. Si gioca troppo? Già 4 anni fa denunciammo questo problema, i top player fanno più di 70 partite all'anno con pochi giorni di recupero e grandi spostamenti. Così non si può andare avanti ed è sotto gli occhi di tutti, perchè va tutelata la salute dei giocatori".