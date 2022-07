AgCom, il presidente assicura: "Segnale e call center, quest'anno Dazn seguirà le regole"

Notizie calcio. Giacomo Lasorella, presidente dell'AgCom, l'autorità di garanzia sulle comunicazioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica parlando del servizio fornito da Dazn ai propri abbonati.

Dazn

Dazn, intevista presidente AgCom

"Quest'anno Dazn seguirà le regole. L'anno scorso Dazn non aveva un call centerer, che adesso è operativo: persone in carne e ossa risponderanno. E Dazn ha investito 31 milioni, ora i server che irradiano le gare sono 54 in tutta Italia".

Caro prezzi. Nel corso dell'intervista, che vi invitiamo a leggere sul quotidiano, Lasorella affronta anche l'aumento dei prezzi ("Non spetta a noi deciderli, noi dobbiamo garantire il funzionamento della rete"), per chiudere sui rapporti con l'emittente e il tema del segnale: "Dazn si è fatta carico di precisi impegni verso di noi e verso i clienti, per questo non l'abbiamo multata, ma la vigilanza continua".