Napoli-Barcellona dalla A alla Z: Gattuso il centometrista, mascherine anti virus presenti! Volgarità a Callejon e il solletico blaugrana

Il Napoli pareggia la super sfida con il Barcellona, tanto rammarico per gli azzurri che hanno creato e sprecato tanto: i blaugrana con un tiro in porta sono riusciti ad uscire indenni dal San Paolo. Griezmann risponde a Mertens, l'attaccante belga raggiunge Hamsik nella classifica marcatori all-time.

Napoli-Barcellona dalla A alla Z

Allan ma sei tu?

Bentornata Champions, ci eri mancata!

Chilometri percorsi in panchina da Gattuso come se stesse giocando.

Dormita difensiva sul gol di Griezmann.

Eccessiva perdita di tempo di Piqué nei minuti di recupero.

Furbo Mario Rui nel far espellere Vidal.

Giallo, il colore del cartellino che l'arbitro difficilmente estrae.

Hamsik si complimenta con Mertens su Instagram.

Imitazione di Starace, che spasso l'esultanza di Mertens!

Logo del Napoli indicato da Mertens dopo il gol, segnali di permanenza?

Mascherine al San Paolo per evitare il Coronavirus.

Nazionale: è quella che merita Di Lorenzo.

"Oh mamà mamà", il San Paolo fa capire a Messi chi è il Dio del calcio secondo i tifosi azzurri.

Petto e petto tra Insigne e Mario Rui, due gladiatori.

Quando si gioca il ritorno? Il 18 marzo alle 21!

Record raggiunto, Mertens eguaglia Hamsik con un gol da cineteca.

Solletico, quello fatto dal Barcellona.

The Champions da brividi, come sempre.

Un tiro, un gol per il Barça: che peccato.

Volgarità dirette a Callejon dopo l'errore a tu per tu con ter Stegen,

Zuffa tra Mario Rui e Vidal, i due non si risparmiano.