IL GIORNO DOPO...Napoli-Roma: firmiamo una petizione per trattenere Callejon! Mario Rui ingiustamente maltrattato, il caldo non aiuta Fabian

Serie A - Il giorno dopo Napoli-Roma. Riprendono a correre e a vincere gli azzurri dopo la battuta d'arresto di Bergamo. Sette vittorie nelle ultime otto gare, sono un bottino di tutto rispetto. Il rimpianto per quell'inizio di campionato disastroso resterà il cruccio di questa stagione.

Il giorno dopo Napoli - Roma. Vittoria di misura ma meritata. Il punto esclamativo lo mette Insigne con il suo tiro a giro, croce e dei tifosi del Napoli. Questa volta disegna una scia luminosa che illumina la notte del San Paolo e regala al Napoli altri tre punti che avvicinano gli azzurri ad una posizione in classifica certamente più consona all'organico a disposizione.

Il giorno dopo Napoli - Roma. La gara l'aveva sbloccata Callejon, uno per il quale andrebbe organizzata un petizione popolare per trattenerlo ancora da queste parti. Difficile, se non impossibile, reperire sul mercato, uno con le sue caratteristiche. Sempre pronto ad aiutare i compagni. Mai una parola fuori posto. Tatticamente uno dei migliori mai visto a Napoli. E ultimamente ha anche ripreso confidenza con il goal.

Il giorno dopo Napoli - Roma. Continua a crescere Zielinski. E anche Maksimovic. Bene Mario Rui spesso ingiustamente maltrattato dalla critica. Male Fabian Ruiz. Caldo e condizione non l'aiutano. Lontano dai sui standard anche Di Lorenzo.

