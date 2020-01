Il giorno dopo Lazio-Napoli ... si chiude come iniziato ma avete visto Milik sul palo di Zielinski?

di Stefano Napolitano

Il giorno dopo Lazio - Napoli. Il girone di andata termina quasi come era iniziato . Dalla svirgolata all'incrocio di Koulibaly che vanifico' la strepitosa rimonta contro la Juventus, all'esterno destro di Di Lorenzo che ha provato con troppa foga e senza lucidità a rimediare al madornale errore di Ospina che si è avventurato in un dribbling senza senso contro Immobile.

Il giorno dopo Lazio - Napoli. La frittata del portiere colombiano vanifica una buona prestazione degli azzurri che per impegno, ordine e occasioni avrebbero meritato di rientrare da Roma con almeno un punto. Alla classifica, ormai anonima, non avrebbe messo e non avrebbe tolto, ma sarebbe servito tantissimo al morale.

Il giorno dopo Lazio - Napoli si è ancora una volta costretti a raccontare degli errori dei singoli che compromettono una gara. I goal in una partita di calcio nascono spesso da errori avversari e i giocatori del Napoli ne stanno commettendo troppi. Dopo un primo tempo giustamente attento, contro una compagine reduce da ben nove vittorie consecutive in campionato, nella ripresa gli azzurri sono venuti fuori. Hanno tenuto molto bene il campo e in più di un'occasione hanno sfiorato il vantaggio che avrebbero sicuramente meritato. Clamoroso il palo di Zielinski. Clamorosa anche la poca reattività di Milik sulla respinta del legno colpito dal suo connazionale.

Il giorno dopo Lazio - Napoli. Numeri alla mano, l'avvicendamento in panchina sembra non aver cambiato nulla, ma mai come in questa occasione, i numeri mentono non poco. La squadra sembra aver ritrovato fiducia nei propri mezzi. È sicuramente più stretta e molti elementi appaiano in condizioni atletiche se non altro presentabili. In netta ascesa il rendimento di Insigne e Allan, ma anche dello stesso Zielinski che una volta liberato dagli eccessivi compiti di copertura, nel ripresa è salito in cattedra. Stecca ancora Fabian Ruiz, sicuramente in un ruolo non suo. Ma al momento tra lui e il polacco uno sembra effettivamente di troppo. I nuovi acquisti aiuteranno tanto la squadra in un reparto, il centrocampo, costruito questa estate in maniera scellerata

Il giorno dopo Lazio - Napoli. Buona anche la reazione della squadra dopo lo svantaggio. Il tiro di Insigne e il colpo di testa di Di Lorenzo avrebbero meritato maggior fortuna. Malgrado la sconfitta, l'ennesima di questa stagione, la strada intrapresa sembra essere quella giusta. I nuovi acquisti e i rientri di Koulibaly e Mertens potrebbero dare un gran contributo alla causa. Contro la Fiorentina corre l'obbligo di iniziare un nuovo campionato. Nel mezzo, l'incontro di coppa Italia. Vietato sbagliare. La coppa nazionale resta l'unico reale obiettivo della stagione e potrebbe assicurare la partecipazione alla prossima Europa League.