Streaming Napoli Maiorca, audio asincrono e diretta: i tifosi pretendono il rimborso

Napoli-Maiorca termina 1-1, per la quarta volta di fila una gara amichevole degli azzurri viene trasmessa in diretta su Facebook in streaming dalla pagina ufficiale della SSC Napoli. Per la seconda volta di fila, dopo la gara contro l'Adana, la partita era però a pagamento al costo di 9.99 euro. Nel corso della messa in onda della gara su Facebook però, sono state tantissime le polemiche dei tifosi che seguivano la gara sul canale Facebook del Napoli: prima l'audio asincrono tra cronaca e immagini, poi il blocco della diretta per alcuni minuti e altri problemi vari. Nel corso della diretta e nel corso del post partita, sono stati tantissimi i commenti dei tifosi che hanno chiesto di ottenere il rimborso dei 9.99 euro pagati.