Grande attesa all'esterno del campo di Carciato per l'arrivo di Faouzi Ghoulam alle transenne destinate agli autografi ed ai selfies con i tifosi azzuri. Ressa incredibile per il terzino algerino: tanta folla di tifosi che spingevano per provare ad avere la firma del proprio idolo. Il calciatore azzurro si è fermato a salutare i tantissimi bambini accorsi dopo la sessione di allenamento mattutina.

