Regione Abruzzo, Marsilio: "A breve comincerò a preparare la prossima edizione del ritiro del Napoli. Napoletani civili e rispettosi"

Notizie Calcio Napoli - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' stato strepitoso questo ritiro, siamo felici di aver creato tutta questa gioia e questa simpatia tra i tifosi del Napoli e l'Abruzzo. Abbiamo ricevuto molti complimenti perchè abbiamo fatto tante cose belle. Comincerò sin da subito a preparare l'edizione del prossimo anno che sarà ancora migliore. Mi fa piacere che abbiamo ricevuto voti alti dalla stampa e dal pubblico che ha presenziato. I complimenti sono graditi, per noi è stata una sfida difficile. Eravamo preoccupati per la situazione, ma i tifosi del Napoli sono stati molto disciplinati ed hanno dimostrato di essere civili. Indossavano le mascherine dove necessario, facevamo le file nel rispetto di tutti. Stadi aperti? Penso che si possa fare, sarebbe un nostro motivo d'orgoglio per aver dato un esempio. Per i campionati di B e C oggi ne parlerò con il presidente del Teramo. Se gli organizzatori ci presentano protocolli fatti bene io autorizzerò ad aprire gli stadi in Abruzzo".