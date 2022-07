Pagelle ritiro Napoli Dimaro 2022: Kvaratskhelia on fire, Demme-Politano da blindare! Lozano bravo ma non si applica, Gaetano-Ambrosino rimandati | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina il ritiro della SSC Napoli in Val di Sole, dopo sedici allenamenti sul campo di Carciato e due amichevoli vinte contro Anaune e Perugia. L'arrivo di Ostigard e la cessione di Koulibalynel mezzo. Ma cos'è accaduto in campo? Chi ha fatto bene e chi invece ha deluso le aspettative?

Pagelle Napoli in ritiro a Dimaro 2022: i voti ai calciatori

È giunto il momento del consueto pagellone di CalcioNapoli24, con voti e pagelle per tutti i calciatori presenti nel ritiro della SSC Napoli a Dimaro 2022. C'è chi ha deluso le aspettative, ma c'è anche chi si è messo in luce e si è guadagnato la fiducia di Spalletti e dei tifosi del Napoli. Il migliore? Kvaratskhelia! Clicca sul video per guardare tutte le pagelle dei nostri inviati:

Per guardare il video dall'app per Iphone, clicca qui e guardalo dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro 2022, i convocati della SSC Napoli

Di seguito l'elenco dei convocati della SSC Napoli per il ritiro di Dimaro 2022: