Napoli-Maiorca, Top & Flop: Kvaratskhelia brilla di luce propria, Kim Min-Jae non rischia nulla! Meret sembra aver paura...ma di cosa?

Ritiro Napoli Castel di Sangro 2022 / Napoli-Maiorca è la quarta uscita ufficiale stagionale della squadra 2022/23 di mister Luciano Spalletti, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Maiorca Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Kim Min-Jae - Si presenta con un anticipo di testa applaudito da tutti, non rischia la giocata, preciso un lancio in orizzontale su Di Lorenzo. Ad un certo punto ferma un lancio di petto, tenendo il rimpallo a portata di piede.

Zielinski - Gran palla quella per Osimhen in avvio, recupera palloni in successione e dimostra anche carattere quando c’è da battibeccare con i fallosi spagnoli.

Osimhen - Freddo sul rigore, ottimo l’aggancio al 13’, anche quello volante con cui serve Lobotka. Utile dargli palla spalle alla porta, a patto che abbia un compagno nelle vicinanze. Però si sbatte tanto.

Kvaratkshelia - Due dribbling nei primi tre minuti, gli ‘oooh’ di approvazione del pubblico, un altro ancora a cui segue un tackle che lo lascia a terra. Poi sfiora il gol dopo una serpentina, e ancora altri dribbling e falli subiti. Brilla di luce propria, non del riflesso dei fari del Patini.

FLOP

Meret - Si fa sentire molto dai compagni di squadra, ma francamente non è mai impegnato. Ad inizio ripresa esita troppo su un pallone, si fa pressare e si salva guadagnando una rimessa dal fondo. Respinge male, sull’avversario, il pallone del pari. Come se avesse paura, ma di cosa poi?

Di Lorenzo - Serve con i tempi giusti le sovrapposizioni degli esterni offensivi, saltato dopo un rimpallo in una delle poche azioni pericolose del Maiorca nel primo tempo. Se proprio vogliamo trovare un difetto, perde qualche rimpallo di troppo.

Ostigard - Un gran intervento in scivolata strappa applausi, sul gol Raillo gli passa avanti e lui resta immobile: forse pensava in un intervento migliore da parte di Meret, ma la poca reattività costa comunque.

Elmas - Coinvolto in una serie di falli, perde un po’ di calma ed anche le misure in campo.

Mario Rui - Non ha la solita spinta, non ha solita precisione palla al piede. E nel secondo tempo cala molto - è uno dei pochi a giocare tutto il match - così come il resto della squadra.

Ritiro Castel di Sangro Napoli programma

Ritiro Castel di Sangro: il programma

Questo il programma del ritiro del Napoli a CasteldiSangro:

Sabato 23 luglio: allenamento pomeridiano ore 17.30

Domenica 24 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Lunedì 25 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse , pomeriggio amichevole Napoli-Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30

, pomeriggio amichevole allo Stadio Patini alle ore 20.30 Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 ( a porte chiuse ), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

), amichevole allo Stadio Patini alle ore 20.30 Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30 ( a porte chiuse )

) Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 ( a porte chiuse ). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

). Amichevole allo Stadio Patini alle ore 18.30 Giovedì 4 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Venerdì 5 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.

Convocati Napoli: la lista di Spalletti per Castel di Sangro

Questi i convocati:

Portieri - Marfella, Meret, Idasiak, Contini;

Difensori - Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zanoli, Kim Min-jae;

Centrocampisti - Zedadka, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti - Ambrosino, Gaetano, Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano, Zerbin.

Tornano gli appuntamenti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da Castel di Sangro" di CalcioNapoli24 TV.