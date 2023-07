Napoli Hatayspor 4-0, a fine partita i calciatori azzurri accontentano i tifosi napoletani arrivati qui nel ritiro di Castel di Sangro. Nel video si vede Zambo Anguissa avvicinarsi ai tifosi del Napoli per concedere foto e autografi dopo la partita amichevole, un gesto sempre molto apprezzato dai sostenitori partenopei che macinano kilometri per sostenere la squadra in cambio di un autografo.

Guarda il video su CalcioNapoli24.