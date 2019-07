Ressa incredibile per Jose Maria Callejon. Lo spagnolo si è presentato all'esterno del campo di Carciato per la conseuta sessione di foto ed autografi con i tifosi azzurri. Numerosissimi i bambini che, in compagnia dei genitori, hanno provato a salutare il calciatore. Qualche tifoso ironizzava addirittura sulla capigliatura del calciatore: "Ma cosa hai fatto ai capelli?".

Clicca sul file in allegato