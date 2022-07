"Lo aspetti Mertens?". Starace arriva a Dimaro e risponde così | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - C'era ovviamente anche Tommaso Starace, storico magazziniere della SSC Napoli, all'arrivo del pullman azzurro che ha portato staff e squadra a Dimaro per il nuovo ritiro estivo.

Mercato Napoli, la risposta di Starace su Mertens

Il collaboratore azzurro si è subito messo a disposizionedei tifosi per foto e autofragi, ed è proprio in quel momento che noi di CalcioNapoli24.it lo abbiamo pizzicato chiedendogli di Dries Mertens. "Tommy, lo aspettiamo allora a Mertens?". "Certo, sempre...", è stata la risposta secca ma che fa ancora sperare i tifosi. Clicca sul play in basso per vedere.