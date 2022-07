La pettorina di Spalletti, le nuove maglie d'allenamento e la magia di Osimhen in partitella: le immagini del primo allenamento | FOTOGALLERY CN24

CASTEL DI SANGRO - Si è conclusa la prima sessione d'allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Tanto entusiasmo da parte dei giocatori e dei tifosi che hanno fatto capolino nel settore Distinti dello stadio Teofilo Patini. Da sottolineare la pettorina di Spalletti con il consueto "Sarò con te e tu non devi mollare" scritto sulla schiena, le nuove divise per l'allenamento in blu scuro e le maniche azzurre sfumate, e un eurogol di Osimhen in semirovesciata durante la partitella. Clicca su foto allegate per vedere le immagini scattate da Ciro De Luca: