La prima uscita di Manolas e la solita goliardia di Insigne e Mertens: tutti gli scatti dell'incontro con i tifosi [FOTOGALLERY CN24]

Kostas Manolas, Lorenzo Insigne e Dries Mertens incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida. I tre calciatori azzurri hanno risposto alle domande dei tifosi che non hanno esitato nel punzecchiarli. Tante risate e tanta goliardia dal palco della piazza centrale del paese. L'ex difensore della Roma si è presentato ai tantissimi tifosi partenopei, accorsi in massa per ascoltare le sue prime parole da calciatore della SSC Napoli.

