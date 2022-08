Kvaratskhelia in panchina, vistosa fasciatura sul retro della coscia sinistra | FOTO CN24

Ritiro Napoli Castel di Sangro - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24.it, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale dell'allenamento odierno della squadra di Luciano Spalletti in ritiro a Castel di Sangro. Allenamento mattutino del giorno undici del secondo ritiro della SSC Napoli dopo il primo svolto a Dimaro.

Se non vuoi perderti neanche un istante del ritiro Napoli 2022, seguici su CalcioNapoli24.it e soprattutto sul nostro canale ufficiale YouTube, dove potrai assistere alle dirette live dal ritiro, guardare gli allenamenti e seguire tutte le curiosità riguardanti la SSC Napoli.

Ritiro Castel di Sangro Napoli: giorno 11 | DIRETTA VIDEO

Alle ore 10.54 è entrato in campo Khvicha Kvaratskhelia, che si è accomodato in panchina con una vistosa fasciatura sul retro della coscia sinistra. Nessuno sforzo per il georgiano, già contrastato duramente durante il match contro gli spagnoli del Maiorca.