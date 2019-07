DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne si è reso protagonista di uno splendido gesto nei confronti di tanti piccoli tifosi a fine allenamento: chiamato a gran voce da un piccolo tifoso azzurro, l'attaccante di Frattamaggiore si è avvicinato alla grata che circonda il terreno di gioco di Carciato per firmare autografi a palloni e maglie. Un gesto per nulla scontato, clicca sulle immagini in allegato per la fotogallery di Ciro De Luca: