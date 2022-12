Napoli - Arrivano i complimenti del Crystal Palace al Napoli dopo l'amichevole giocata oggi in Turchia e vinta per 3-1 dalla squadra di spalletti. Questo il commento del club inglese sui propri account ufficiali: "La qualità degli azzurri s'è vista tutta nei gol segnati, anche se il Palace è riuscito a passare in vantaggio. Osimhen segnato una rete che dimostra perché è così richiesto sul mercato".