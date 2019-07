CalcioNapoli24 verso Dimaro col Gruppo Bonifacio: Vivaro 9 posti per la troupe di giornalisti, ideale per i tifosi!

CalcioNapoli24 in viaggio verso Dimaro. Il nostro portale vi offrirà ampia copertura del ritiro Napoli con un palinsesto dalle ore 9 fino a tarda serata. Conferenze, allenamenti, eventi in piazza e presentazione della squadra tutto in diretta sul canale 296 del digitale terrestre o tramite i nostri canali social Facebook e Youtube. La troupe di CN24 è partita stamane alla volta della Val di Sole con un comodissimo Opel Vivaro 9 posti messo a disposizione dal Gruppo Bonifacio, ideale soprattutto per chi intende viaggiare in gruppo per seguire da vicino le gesta della squadra del cuore in Trentino, in Italia... ovunque!

Il Gruppo Bonifacio, azienda leader del settore vendita-noleggio a breve e lungo termine, nasce da un mix di professionalità e competenza che ha contribuito a rendere l'azienda il partner ideale nella la fornitura di soluzioni per la mobilità. Vendita, assistenza e noleggio per noi non rappresentano soltanto delle attività professionali, ma vere passioni di "casa". L'attenzione alle esigenze sempre in mutazione della clientela e la ricerca di soluzioni personalizzate e professionali, sono prerogative fondamentali del gruppo. Sempre a lavoro per proporre alla nostra clientela il servizio più completo, innovativo e sopratutto economico, presente sul mercato per soddisfare qualsiasi esigenza. Il nostro staff è a disposizione del cliente dal momento della stipula del contratto, fornendo assistenza tecnica presso i nostri uffici e tramite servizio clienti attivo 24H

Garantiamo un servizio di assistenza completo: in caso di sinistro ti assistiamo per una più efficace gestione della pratica, in caso di guasto ti consegnamo una vettura sostitutiva, ti riportiamo l'auto a casa ritirando quella di cortesia e sarai seguito anche dopo la riparazione. In caso di guasto o di incidente chiamaci subito: avrai assistenza rapida ed efficiente. Dal 1970 il Gruppo Bonifacio è presente su Napoli e provincia e vanta di una grande esperienza nel campo delle riparazioni di carrozzeria eseguite da uno staff di professionisti con massima attenzione e cura dei particolari. La nostra carrozzeria è dotata di attrezzature e materiali all'avanguardia. Curiamo anche i più piccoli dettagli per garantire la piena soddisfazione del cliente. Per riparazioni meccaniche di qualsiasi tipologia effettueremo un CHECK-UP GRATUITO comprensivo di 49 controlli.