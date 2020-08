Gattuso prova il 4-2-3-1, Gazzetta: Mertens è apparso già in condizione, Insigne ha scatenato l’entusiasmo con un paio di giocate di alta scuola

Ultime notizie Napoli - Sul piano tattico l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è partito subito con l’idea del 4-2-3-1, ovvero con quel modulo che gli consentirebbe di non mettere in competizione Osimhen e Mertens, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“I movimenti hanno funzionato e miglioreranno con il passar dei giorni, quando l’intesa tra di loro sarà stata collaudata dal lavoro quotidiano. Mertens è apparso già in condizione, così come Lorenzo Insigne che ha scatenato l’entusiasmo con un paio di giocate di alta scuola. La prima impressione, dunque, è che Gattuso abbia tutta l’intenzione di capitalizzare al massimo il potenziale offensivo”