Dove vedere Napoli-Adana Demirspor? Canale Tv e diretta streaming

Dove vedere le amichevoli del Napoli? Arrivano le ultime notizie riguardo la SSC Napoli e il ritiro di Castel di Sangro. Napoli Adana Demirspor: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il ritiro del Napoli e la prossima amichevole che si giocherà mercoledì 27 luglio.

Scopri come e dove vedere Napoli Adana Demirspor in Tv e streaming. Dove si vede Napoli Adana Demirspor in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa da Sky Sport e dalla SSC Napoli in PPV come tutto il resto delle amichevoli di Castel di Sangro. La partita amichevole Napoli Adana Demirspor si disputerà mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 20:30.

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Adana Demirspor Sky Sport e Facebook SSC Napoli pay per viev.

Dove vedere Napoli Adana Demirspor: Canale Tv

Come acquistare la partita Napoli Adana Demirspor su Sky Sport? L'amichevole in programma a Castel di Sangro sarà disponibili in modalità pay per view a €9.99 a sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia e allo stesso prezzo il match sarà attivabile anche su ulteriori piattaforme digitali. E' possibile acquistare la partita amichevole Napoli Adana su Sky da decoder o direttamente chiamando il numero di servizio clienti. Canale TV: Sky Sport (canale 251, in pay per view)

Napoli Adana Demirspor streaming gratis?

Napoli Adana Demirspor non sarà visibile in streaming gratis come capitato per le amichevole del ritiro del Napoli a Dimaro, nemmeno su Sky Go.

Invece, la partita amichevole Napoli Adana Demirspor sarà in diretta streaming su Facebook (in pay per view). Il Napoli renderà l’evento visibile sulla propria pagina Facebook, sempre in Pay per View alla stessa cifra di € 9,99.