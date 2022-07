DIRETTA VIDEO - Dimaro, giorno 10: colloquio Spalletti-Santoro! Olivera lavora con i compagni, Victor Osimhen non è in gruppo!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del quattordicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 10 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, mattina Giorno 10: l'allenamento di Spalletti | DIRETTA VIDEO

In giallo: Contini, Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Petagna, Elmas. In blu: Meret, Zanoli, Folorunsho, Costanzo, Olivera, Demme, Zielinski, Politano, Zerbin, Zedadka, Politano, Kvaratskhelia, Ambrosino, Gaetano.

10.54 - Osimhen non sta partecipando al lavoro con il gruppo.

10.50 - Gialli contro blu, 11 vs 13: si provano i movimenti subito dopo il calcio di inizio.

10.48 - Si conclude un lungo colloquio tra Spalletti e Santoro.

10.45 - Finisce anche il lavoro aerobico: la squadra indossa le scarpe con i tacchetti.

10.33 - Concluso il lavoro in palestra, si parte con il lavoro aerobico. Col gruppo c'è anche Olivera.

10.28 - C'è anche Cristiano Giuntoli: il ds è all'esterno della palestra.

10.23 - Subito lavoro in campo per i portieri, impegnati col proprio preparatore.

10.20 - Riunione conclusa, inizia il lavoro in palestra.

10.10 - Squadra radunata in palestra: parla mister Spalletti!

L'appuntamento per l'allenamento mattutino è alle ore 10.30. Sul campo di Carciato, ci sono già i primi tifosi. Lo staff azzurro è al lavoro per preparare il terreno di gioco per il primo allenamento.

Ritiro Dimaro 2022, i convocati della SSC Napoli

Di seguito l'elenco dei convocati della SSC Napoli per il ritiro di Dimaro 2022. Assenti i Nazionali che raggiungeranno il ritiro in Trentino solamente tra domani e lunedì. Ecco i convocati del ritiro Dimaro Napoli:

Portieri : Contini, Idasiak, Marfella, Meret.

: Contini, Idasiak, Marfella, Meret. Difensori : Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka

: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka Centrocampisti : Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski

: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.

Ritiro Dimaro Napoli, il programma di del ritiro: tutto in diretta su CalcioNapoli24

Tornano gli appuntamenti, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 da Dimaro” di CalcioNapoli24 TV. Il tutto sarà trasmesso in tv (sul 79 del digitale terrestre) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it. Dalle ore 20 alle 21.00 collegamenti dal Trentino alto-Adige durante 'Speciale Calciomercato' con i nostri inviati Manuel Guardasole, Simone Guadagno e Lorenzo Sorianiello. Tutti gli aggiornamenti sul Napoli di Luciano Spalletti, con uno sguardo sul calciomercato degli azzurri e la proposizione degli eventi in diretta live.

Palinsesto Dimaro

Gli appuntamenti:

Conferenza Cristano Giuntoli alle ore 19.30

Martedì 19 - Ultimo allenamento mattutino e nel dopo pranzo la partenza della squadra.