RILEGGI DIRETTA - Dimaro, Mattina Giorno 18: termina la seduta di allenamenti, ritmi blandi in vista della Cremonese

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 18, allenamento mattutino

10:57 - Termina l'allenamento.

10:55 - Molti azzurri rientrano negli spogliatoi

10:49 - Il gruppo si sposta sulla pista di atletica per esercizi di scarico

10:44 - La piazza anche Mario Rui che trova il 5-5

10:42 - Zielinski si gira in un fazzoletto e fa 5-4

10:42 - Ancora Gaetano che arriva col piattone e fa 5-3

10:41 - Gaetano batte Meret e trova il gol del 4-3

10:38 - Insigne trova ancora il sette e fa 3-3

10:36 - Insigne la piazza sul palo lungo e fa 2-2, ma subito Verdi risponde al sette: 3-2!

10:35 - Tiro a giro di Insigne, la palla colpisce il palo

10:34 - Autorete di Hysaj su cross di Ghoulam: 2-1

10:34 - Ancora Milik batte Idasiak

10:31 - Gol di Milik che sottoporta trova il gol del vantaggio

10:30 - Bianchi contro Verdi a campo ridotto.

Bianchi: Idasiak, Ghoulam, Chiriches, Maksimovic, Di Lorenzo, Gaetano, Mertens, Insigne, Tutino, Tonelli.

Verdi: Meret, Malcuit, Manolas, Luperto, Zielinski, Hysaj, Verdi, Younes, Milik, Mario Rui.

10:20 - Verdi e Bianchi, Mertens c'è! Karnezis no. Ecco gli esercizi col pallone: passaggio e cambio posizione

10:10 - Gruppo diviso in due, spazio al torello

10:05 - Il gruppo si sposta vicino agli ostacoli, via al riscaldamento

10:02 - Squadra in campo, sta per cominciare la seduta

09:44 - Meret e Idasiak in palestra

09:41 - Ecco Milik che si dirige in palestra

09:40 - Lo staff di Ancelotti prepara il lavoro da svolgere sul campo

