DIRETTA - Dimaro, Mattina Giorno 21: partitella a metà campo 11 vs 10

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida e che sta giungendo verso il termine. La squadra sarà oggi impegnata nel ventunesimo e ultimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del ventesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 21, allenamento mattutino

11.13 - In rete con gran gol Lorenzo Insigne, ovazione dei tifosi e batti-cinque dei compagni!

11.06 - Un gol per parte fino ad ora.

11.01 - Squadra divisa in due gruppi. Partitella a metà campo 11 vs 10.

BIANCHI : Idasiak, Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Zielinski, Verdi, Insigne, Tutino, Milik.

: Idasiak, Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Zielinski, Verdi, Insigne, Tutino, Milik. VERDI: Meret, Hysaj, Tonelli, Luperto, Ghoulam, Elmas, Gaetano, Callejon, Younes, Mertens.

10.59 - Sistemata la porta a metà campo, probabilmente si riprenderà con una partita a metà campo.

10.57 - Esercitazione concluca, Mario Rui e Verdi fingono uno scontro: il secondo si accascia al suolo sorridendo.

10.55 - Quasi mai impegnato Alex Meret.

10.50 - Intanto Idasiak si allena con il preparatore dei portieri Alessandro Nista.

10.49 - Tonelli resta a terra, entra in campo lo staff medico.

10.48 - Ancelotti a gran voce: "Forza, dai!".

10.45 - I ragazzi azzurri si scambiano le casacche.

BIANCHI : Meret, Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam, Verdi, Elmas, Gaetano, Younes, Mertens.

: Meret, Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam, Verdi, Elmas, Gaetano, Younes, Mertens. VERDI: Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Callejon, Tutino, Insigne, Milik.

10.44 - Verdi non raccoglie il cross di Ghoulam, occasione sfumata.

10.43 - Idasiak e Meret si danno il cambio: ora in porta c'è il secondo.

10.42 - Malcuit esce dalla palestra scalzo. E' da solo a bordo campo.

10.41 - "Grande Carlo", ovazione per Ancelotti. Il tecnico chiede silenzio sugli spalti.

10.40 - Non è arrivato ancora nessun gol: alle stelle il tiro di Ghoulam

10.35 - Esercitazione attacco contro difesa.

BIANCHI : Idasiak, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Elmas, Zielinski, Mertens, Insigne, Milik.

: Idasiak, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Callejon, Elmas, Zielinski, Mertens, Insigne, Milik. VERDI: Hysaj, Tonelli, Luperto, Chiriches, Verdi, Gaetano, Tutino, Younes.

10.30 - Esercitazione conclusa, break dinanzi le panchine.

10.29 - Arriva anche la rete di Faouzi Ghoulam.

10.28 - L'esercitazione prosegue.

10.24 - Supporters col fiato sospeso, Mertens colpisce il palo.

10.21 - Gran gol di Dries Mertens, ovazione dei tifosi presenti.

10.18 - Arriva anche la rete di Jose Maria Callejon.

10.17 - Gol di Lorenzo Insigne.

10.16 - Mertens si rialza, allarme rientrato.

10.14 - Mertens a terra, ha avuto la peggio in un contrasto con Maksimovic.

10.13 - Partitella a campo e porte ridotte.

BIANCHI: Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Ziekinski, Insigne, Tutino, Verdi, Milik.

Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Ziekinski, Insigne, Tutino, Verdi, Milik. VERDI: Hysaj, Tonelli, Luperto, Ghoulam, Younes, Gaetano, Elmas, Callejon, Mertens.

10.11 - Colloquio tra Ancelotti, Gaetano ed Elmas.

10.09 - Passaggi a minima distanza tra i calciatori.

10.05 - Inizia l'attivazione muscolare per gli azzurri.

10.00 - Inizia la seduta mattutina, riunione tecnica in corso.

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.