Nikola Maksimovic è stato uno dei protagonisti della sessione di autografi successiva alla seduta pomeridiana odierna in quel di Dimaro. Molto disponibile il difensore centrale serbo, che si è concesso ai tifosi, oltre che per le firme sui gadget azzurri, anche per dei video saluti, selfie e foto di gruppo in un clima davvero molto sereno.

Clicca sul video in allegato