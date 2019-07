Dimaro, il Napoli si divide in due: sfida al secchio tra squadra bianca e squadra verde! [VIDEO]

Dimaro Ritiro Napoli 2019 - Il Napoli prosegue il ritiro di preparazione precampionato a Dimaro, in Trentino Alto-Adige, in attesa che la squadra si completi dei calciatori ancora impegnati in Nazionale, in vacanza e ovviamente dei nuovi acquisti, primo fra tutti Manolas.

A Dimaro Ancelotti sta svolgendo ancora allenamenti preliminari, basati sul palleggio e l'equilibrio, ma si vedono già tanti allenamenti col pallone. E' l'occasione per gli azzurri di affinare le proprie qualità, ma anche di divertirsi: com'è accaduto stamattina durante il gioco del secchio. Il Napoli si è diviso in due squadra: la squadra bianca e la squadra verde e le due formazioni si sono sfidate in una gara di palleggi che consisteva nel portare il pallone fino ad un secchio senza mai farlo cadere a terra. Chi avrà vinto? In allegato il video.