Dimaro, giorno 2: sguardo concentrato di Ancelotti, dispositivo in campo e lo scatto di Callejon [FOTOGALLERY CN24]

Secondo giorno a Dimaro per il Napoli, gli azzurri impegnati nella seduta mattutina sotto gli ordini di Carlo Ancelotti e il suo staff. Obiettivo della seduta di allenamento è il passaggio, tutti gli esercizi svolti dopo il riscaldamento avevano come finalità questo principio calcistico. Tutti si sono allenati in gruppo tranne Roberto Inglese che ha svolto lavoro differenziato in palestra. Verso la fine della seduta Malcuit ha subito un colpo alla caviglia, attimi di paura ma il calciatore ha subito ripreso l'allenamento grazie anche all'intervento dello staff medico del Napoli. Tanti i tifosi presenti sugli spalti che hanno applaudito Ancelotti e i calciatori azzurri all'uscita del campo di Carciato.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery a cura di Ciro De Luca