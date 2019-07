Dimaro, giorno 2: lavoro sulla sabbia, Callejon si riposa e differenziato per Inglese [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Si è conclusa la seduta pomeridiana del secondo giorno di ritiro al campo di Carciato. L'obiettivo dell'allenamento è il passaggio, come stamattina, infatti i calciatori dopo il riscaldamento iniziale hanno svolto esercizi specifici sul possesso palla con variazioni di intensità. Partita nel finale con le reti di Verdi, Gaetano e Younes. Allenamento differenziato per Roberto Inglese che ha svolto lavoro in palestra ed esercizi sulla vascia di sabbia.

