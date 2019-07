Dimaro, Giorno 13: vigilia light pre-Feralpisalò e l'arrivo di Meret, l'esultanza alla Reus-Gotze e il gavettone social

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Si conclude il tredicesimo giorno di ritiro in Trentino di Dimaro 2019 della SSC Napoli, il secondo ritiro con Carlo Ancelotti alla guida della squadra partenopea. Singola seduta d'allenamenti sul campo di Carciato per gli azzurri, al mattino, alla vigilia della seconda amichevole: domani, infatti, il Napoli sarà impegnato a Dimaro contro il Feralpisalò ore 17.30.

Ritiro Dimaro 2019 SSC Napoli, tredicesimo giorno: la sintesi di giornata

Soltanto un allenamento alla vigilia di Napoli-Feralpisalò, una vigilia light per la seconda amichevole degli azzurri che vorranno riscattarsi dopo il ko per 2-1 contro il Benevento. Davvero lavoro leggero sul campo di Carciato quest'oggi, con la singola seduta odierna durata circa un'ora.

E' arrivato in ritiro anche Alex Meret quest'oggi, con il portiere del Napoli e della Nazionale che ha raggiunto in hotel, allo Sporthotel Rosatti, il gruppo azzurro. Niente sgambata al pomeriggio per il portiere azzurro, che sarà presto a disposizione di Carlo Ancelotti: praticamente impossibile vederlo in campo domani, ma il futuro è tutto del friulano.

Alex Meret arriva a Dimaro

La squadra, dopo la consueta fase di riscaldamento in palestra, ha iniziato la seduta con esercitazioni fisiche. Di seguito serie di torelli a tema con il gruppo distribuito su due metà campo. Successivamente svolgimento di gioco, cross e tiri in porta. Faouzi Ghoulam ha seguito un programma di allenamento personalizzato. Orestis Karnezis è tornato in Grecia per espletare pratiche relative al passaporto. Presente Marko Rog, ad un passo dal Cagliari, ma ancora in campo a Dimaro.

Rog e Luperto oggi in palestra, foto: Ciro De Luca

La Tribuna di Carciato questa mattina è stata più che calorosa, con "Napoli torna campione", "Sarò con te" e diversi cori. Poi, gli sfottò a Gonzalo Higuain"l**a" e per Maurizio Sarri, per cui i tifosi si sono scatenati con "Quaquaraquà!" (video in allegato).

Gavettone di Mertens e Insigne, foto: Ciro De Luca

Divertimento e risate con Lorenzo Insigne e Dries Mertens che fanno un gavettone ad un membro dello staff social della SSC Napoli in campo, in occasione del suo compleanno. Insigne e Hysaj invece, protagonisti della seduta mattutina con l'esultanza alla Reus-Gotze: saltello e spalla-spalla. Quest'oggi, presente a Dimaro-Folgarida, anche l'ex vice-ct della Nazionale polacca, Bogdan Zajac.

Insigne e Hysaj esultano, foto: Ciro De Luca

di Manuel Guardasole

