Dimaro, Gaetano alla sessione d'autografi: tutti i bambini pazzi dell'azzurrino! [VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Consueta sessione d'autografi al termine dell'allenamento pomeridiano, protagonista questa volta è Gianluca Gaetano, attaccante della Primavera azzurra e protagonista già con diversi gol in questo inizio di ritiro Dimaro 2019 della SSC Napoli. Tutti i bambini letteralmente pazzi per il giovane talento azzurro, a testimonianza dell'ottimo lavoro che sta svolgendo il ragazzo. Appena hanno intravisto Gaetano, infatti l'hanno incitato e chiamato a gran voce per selfie e autografi.

