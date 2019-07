Dimaro 2019 - Mattina, giorno 10: la telefonata di Giuntoli, le indicazioni di Giuntoli e lo scontro divertente tra Mario Rui e Callejon [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina la seduta mattutina del decimo giorno di ritiro a Dimaro. Prima di iniziare l'allenamento, la squadra si è riunita a centrocampo per una riunione con Carlo Ancelotti. Dopo il riscaldamento, la squadra ha svolto una partitella con campo e porte ridotte. Infine partita in una metà campo per dare maggiore intensità atletica. A fine allenamento i calciatori hanno lasciato il campo di Carciato, Callejon e Mario Rui si son scambiati il pallone prima di rientrare negli spogliatoi.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery a cura di Ciro De Luca