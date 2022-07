Dalla sforbiciata di Osimhen al rientro in gruppo di Olivera: gli scatti dell'allenamento mattutino | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Sessione mattutina per i ragazzi di Luciano Spalletti che hanno effettuato lavoro di scarico in palestra dopo la prima partita amichevole di ieri contro l'Anaune Val di Non. Reduci dal 10-0, a Carciato si sono visti i calciatori che ieri non hanno preso parte al match per riposo precauzionale. Anche Mathias Olivera ha finalmente lavorato col gruppo: per la prima volta il laterale azzurro ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto dei compagni di spogliatoi. Solo palestra, invece, per Andrea Petagna che non ha preso parte alla partitella di calcio-tennis sul finale di sessione. Protagonista assoluto Victor Osimhen: il centravanti azzurro ha sfidato i compagni ed ha messo a segno un punto in sforbiciata.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca