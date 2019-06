Coppa America e Coppa d'Africa, Allan e Koulibaly rischiano di saltare il ritiro a Dimaro-Folgarida

Dopo la fine del campionato, alcuni giocatori sono già partiti per le vacanze estive. Per altri tredici calciatori il discorso è completamente diverso: gli impegni con le Nazionali di appartenenza si avvicinano: tra il 14 ed il 19 giugno inizieranno Coppa America, Copa d'Africa ed Europeo Under 21. Gli azzurri coinvolti in tali competizioni potrebbero cessare l'attività non prima del 19 luglio. Significherebbe saltare gran parte, se non tutto, del ritiro estivo in programma a Dimaro-Folgarida: sono tre le settimane di ferie che spettano ad ogni calciatore.

I tre azzurri che rischiano di più sono gli africani Ounas, Diawara e Koulibaly; Luperto e Meret saranno impegnati fino al 30 giugno per gli Europei che si svolgeranno in Italia; Allan, convocato dal CT Tite per la Coppa America. Proprio il centrocampista brasiliano potrebbe essere uno degli altri assenti: la kermesse si svolgerà dal 14 giugno al 7 luglio, Ancelotti rischia di non vederlo in ritiro.