Castel di Sangro, convegno "Ricostruire: La parola alle imprese": c'è De Laurentiis, seguilo su CalcioNapoli24 dalle 19:30

Ultime calcio Napoli - Questa sera, alle ore 19.30, presso il Palazzetto dello sport di Castel di Sangro, in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli, e comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta Smart talk. L'evento avrà come titolo "Ricostruire: La parola alle imprese". Straordinari gli ospiti presenti, Aurelio De Laurentiis, patron della SSC Napoli, Paolo Graziano, Amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica, Luca Tosto, Amministratore Delegato "Walter Tosto", Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato Triboo Group ed in collegamento da Milano, Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM.

Cura e conduce l'evento, Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

