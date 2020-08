Castel di Sangro '20, diario di bordo. Giorno 7: Gattuso scatenato, quanta corsa per gli azzurri. Poi De Laurentiis...

Ultime calcio Napoli - Si torna in campo, lo si fa dopo un giorno e mezzo di riposo. Il Napoli si ritrova allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione.

Stadio Patini

Gattuso perde ben 13 calciatori, impegnati con le rispettive nazionali, che hanno lasciato il ritiro nella giornata di ieri. Ha ritrovato, però, questa mattina, altri 9 giovani che hanno arricchito il gruppo portandolo a 30 unità.

Gruppo Napoli

Seduta che comincia col torello, Gattuso scatenato. I calciatori si divertono, lavorando con serietà ma anche con leggerezza quando si può. Il tecnico si impegna, cerca l'anticipo, lotto e ringhia sui suoi.

Gattuso

Tra i momenti più divertenti, un buffetto a Politano.

Gattuso-Politano

Poi si comincia a fare sul serio con il gruppo diviso in tre parti: corsa, tanta corsa per fare fiato. Quel fondo che serve per riempire i polmoni e dare continuità di rendimento nelle gare.

Corsa Napoli

Poi arriva il pallone. Esercizi con palla che corre da un lato all'altro con cambi di posizione continua.

Gattuso-Labriola

La seduta prosegue con una partitina a campo ridotto prima per il possesso palla e poi con le porte. Gialli contro Verdi, vincono i Gialli per 4-1.

Ghoulam-Gaetano

Subito dopo la seduta di allenamento, al Palasport, Aurelio De Laurentiis ha preso parte al convegno per le imprese dal titolo: 'Ricostruire: la parola alle imprese'

De Laurentiis convegno

Domani, seduta di allenamento mattutina.

