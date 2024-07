Biglietti Napoli-Mantova, seconda amichevole a Dimaro 2024: prezzi e link per acquistare

Ritiro SSC Napoli 2024 - Ritorna il grande calcio in Val di Sole, per il tredicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane), la splendida località di Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ospiterà il ritiro precampionato della SSC Napoli dall'11 al 21 luglio 2024. E nel ritiro in Trentino, sono fissate due amichevoli: una contro l'Anaune Val di Non e la seconda contro il Mantova.

Dimaro 2024, biglietti Napoli-Mantova

Per quanto riguarda le due amichevoli, sono già in vendita i biglietti per assistere allo stadio del campo di Carciato a Napoli-Anaune Val di Non (qui i biglietti della prima amichevole)e a Napoli-Mantova.

Qui puoi acquistare i biglietti di Napoli-Mantova, gara fissata per sabato 20 luglio alle ore 18:00, ai seguenti prezzi

TRIBUNA COPERTA, biglietto unico: € 22,00

CURVA CARCIATO, biglietto unico: € 16,50