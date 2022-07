Lozano show, tifosi increduli per Anguissa: le immagini inedite dal ritiro del Napoli | VIDEO CN24

CASTEL DI SANGRO - Napoli in ritiro, secondo giorno di allenamenti per gli azzurri. Nel corso della partitella riservata alla fase offensiva, i tifosi presenti nei Distinti dello stadio Patini hanno ammirato le sgroppate di Lozano e la prestanza fisica di Anguissa. Proprio il fisico del camerunense ha destato lo stupore dei tifosi presenti, che mai prima d'ora avevano potuto ammirare da così vicino i giocatori azzurri. Clicca su play per guardare il video: