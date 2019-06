Si giocheranno tre amichevoli al Comunale di Carciato. Lo annuncia Carlo Alvino, di TV Luna, su Twitter che specifica dunque come quest'anno sia stata abolita l'amichevole consueta allo stadio di Trento. In questo momento è in corso un sopralluogo di alcuni dirigenti e parte dello staff del Napoli sul Comunale di Carciato. Stanno verificando le condizioni del terreno di gioco a tre settimane circa dall'inizio del ritiro.

