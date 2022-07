Tuttosport - Porte girevoli al Napoli, De Laurentiis chiede 40 milioni per Zielinski: individuato il sostituto

Notizie Napoli calcio. Fronte caldo tra Napoli e Londra che potrebbe portare ad un sostanziale cambiamento nel centrocampo azzurro. Il West Ham spinge per Zielinski, con il club di De Laurentiis che sonda il possibile sostituto.

Della questione Zielinski ne ha parlato anche l'edizione odierna di Tuttosport:

Porte girevoli in mezzo al campo pure per il Napoli: il West Ham fa sul serio per Piotr Zielinski , il cui cartellino viene valutato 40 milioni da De Laurentiis . Per sostituirlo, in pole c’è Giovani Lo Celso , in uscita dal Tottenham.