Gazzetta - Zielinski ha già firmato il rinnovo fino al 2025: senza l'emergenza Covid-19, ci sarebbe stata anche l'ufficialità

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Piotr Zielinski e sul rinnovo di contratto con la SSC Napoli.

Zielinski-Napoli, rinnovo contratto

"Probabilmente non ci fosse stata questa emergenza, col blocco delle attività, un ulteriore incontro fra il club e l’agente Bartolomeo Bolek avrebbe già prodotto il rinnovo fino al 2025. Piotr si è dovuto fermare sul più bello, cioè quando nel ruolo di mezzala del 4-3-3 aveva ritrovato movimenti e confidenza con la porta. Del resto se è stato l’unico giocatore del Napoli ad aver giocato tutte le 26 partite, significa che parliamo di un centrocampista completo che piace a tutti gli allenatori che lo hanno guidato. Non sappiamo se, come e quando si concluderà questa stagione, ma nel Napoli del futuro uno Zielinski nel pieno della maturità - capace di essere protagonista assoluto anche in Champions - sarà uno dei capisaldi".