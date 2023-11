Zielinski in dubbio per Atalanta-Napoli? Cosa filtra, in preallarme tre azzurri

Calcio Napoli - Dalla Polonia non arrivano notizie confortanti riguardo Piotr Zielinski. Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore polacco potrebbe anche rientrare anticipatamente a Napoli. Le sue condizioni andranno valutate con molta attenzione in vista della gara contro l'Atalanta.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"L’ha bloccato una forma influenzale, che andrà valutata nei prossimi giorni: la Federcalcio polacca e il Napoli sono in contatto e si deciderà se farlo rientrare o lasciare che invece resti in Patria per qualche giorno ancora. Atalanta-Napoli è ancora sufficientemente distante ma le perplessità sarà possibile scongiurarle soltanto in prossimità di una partita che a quel punto Mazzarri dovrebbe rimodellare anche a centrocampo, scegliendo tra Elmas, Cajuste e Gaetano"