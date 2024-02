Zielinski all'Inter, sostenute le visite mediche: non è il primo caso di addio a stagione in corso in casa Napoli, i nomi

Piotr Zielinski conta i giorni che lo separano dal suo addio al Napoli. Dopo il ko di San Siro contro il Milan, il polacco è rimasto a Milano per sostenere le visite mediche con l’Inter e di fatto rendere ancora più ufficiale quella che sarà la sua destinazione per la prossima stagione.

Piotr Zielinski

Addio Zielinski non è il primo caso a stagione in corso

Come riporta Il Mattino, non il migliore degli addii per un giocatore che di fatto a Napoli si è consacrato: dalla delusione per lo scudetto mancato nel 2018 a quello conquistato lo scorso anno sotto la guida di Spalletti. Ma per Zielinski è arrivato il tempo di andare oltre. L’impressione è che con il miglioramento delle condizioni di Traorè lo spazio di Zielinski si ridurrà in maniera vertiginosa. Ma quello di Zielinski non è il primo caso di addio a stagione in corso. Nel 2022 Lorenzo Insigne non rinnovò il suo contratto con il Napoli e proprio durante l’inverno firmò un ricchissimo contratto con il Toronto in Mls. Anche Mertens lasciò il Napoli nel 2022 ma solo al termine di un lungo tira e molla legato alle richieste da parte del belga per il rinnovo di contratto. Nel 2020 salutò anche Josè Callejon. Nemmeno con lo spagnolo era stato possibile trovare l’accordo economico.