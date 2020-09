Ultimissime Napoli - Valter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Il giocatore rivelazione del campionato?

"Se guardi i gol estivi dici Osimhen, ma è presto: non per dire che il Napoli potrà lottare per i primi posti".

E la squadra rivelazione del campionato?

"Il Sassuolo. Grandissimi giocatori e un allenatore visionario come me: idee e il coraggio di portarle sempre avanti"