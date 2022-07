Zazzaroni su Dybala: "Non si è capito quanto De Laurentiis sia interessato, il Napoli ha un valore aggiunto"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sull'edizione odierna del quotidiano analizza la trattativa portata avanti da Inter, Roma e Napoli per l'ex attaccante della Juventus Paulo Dybala.

"Mourinho voleva Paulo già domani nel ritiro dell’Algarve. L’offerta che Pinto dovrebbe presentare oggi è in linea con l’attuale mercato e con la situazione di Paulo. Non è stato semplice per il ds della Roma vincere la diffidenza del ragazzo, ritrovatosi in una situazione confusa; confusione che le chiacchierate con un collega oggi in Inghilterra, rivelatosi un convinto promoter napoletano, e un neo juventino avevano aumentato in modo considerevole.

All’orizzonte restano Marotta e la coppia Giuntoli-Chiavelli: ma non si è ancora capito quanto De Laurentiis sia effettivamente interessato a garantire un ingaggio importante a Dybala, visto che ha altre priorità tattiche, più che tecniche. Il valore aggiunto del Napoli è la partecipazione alla Champions League"