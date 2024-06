Zazzaroni: "Conte l'allenatore più importante della Serie A! Riaccende la fantasia, porta in altissimo"

Ultime notizie SSC Napoli - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli:

“L’ultima stagione del Napoli non è mai esistita, non s’è proprio giocata. Il napoletano l’ha cancellata ieri, intorno alle 15 e 30, non appena Antonio Conte ha cominciato a parlare da allenatore del Napoli. Senza la stagione che non è mai esistita, però, oggi Antonio Conte non sarebbe l’allenatore del Napoli: l’avventura appena cominciata non varrà uno scudetto, ma ha i tratti del grande successo, di sostanza e di immagine: Conte a Napoli suona infatti benissimo, riaccende la fantasia, porta in altissimo.

La presenza di Conte a Napoli mi entusiasma: usciti Allegri, Mourinho, Pioli, Ranieri, Sarri e Spalletti il ct, il Napoli ha l’allenatore più importante del campionato, uno con le idee talmente chiare da riuscire a indirizzare il mercato. Lo sarebbe stato anche se i sei che ho nominato sedessero ancora sulle panchine di serie A”