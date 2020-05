Zaccheroni: "I club di A non hanno tempo per verifiche: la ripresa è una grossa forzatura"

Ultime notizie Serie A. Continuano a levarsi molte voci dissonanti circa la fattibilità di riprendere il campionato di calcio di Serie A Tim dopo il blocco imposto dall'epidemia di coronavirus.

Zaccheroni contro la ripartenza della Serie A

Alberto Zaccheroni, ex commissario tecnico del Giappone e allenatore di Inter, Milan e Juventus, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della ripresa: “Le squadre devono lavorare sempre in base agli obiettivi. Coppa d’Asia e Mondiale, per esempio, li ho preparati come se fossero una stagione vera e propria, giocando le amichevoli. Adesso i club di Serie A non hanno il tempo di fare le verifiche. L’allenamento va bene, però poi è la partita che ti dà il maggior numero di indicazioni. Secondo me questa ripresa è una grande forzatura, i giocatori sono in uno stato anomalo come tutti. Il virus ha cambiato le nostre abitudini. In questi mesi di ripresa non si potrà caricare troppo, i rischi di infortunio con questa tensione emotiva sono alti”.