Younes ripaga la fiducia di Gattuso, Il Mattino: buone accelerate, un gol e un altro sfiorato contro la Spal

Ultime calcio Napoli - Non è da tutti spedire in fondo al sacco il primo pallone della partita. C'è riuscito Amin Younes: al minuto 78 di ieri, dopo che Gattuso lo aveva lanciato nella mischia pochi secondi prima, il ragazzo ha risposto presente sull'ennesima pennellata di Fabian Ruiz.

Younes

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Assist del mancino spagnolo e capocciata facile facile di Younes, a non più di cinque metri dalla porta ferrarese, con Letica allibito per l'enorme solitudine che i suoi compagni di reparto avevano concesso all'azzurro, alla quarta rete nel Napoli (prima in stagione) tutte in campionato. Il modo migliore per ripagare la fiducia del tecnico, che dopo la conquista della coppa Italia contro la Juventus aveva garantito presenze e minutaggio per tutti, citando proprio Younes. È stato il primo gol dell'annata, l'ultima volta era andato in rete quattordici mesi fa contro il Frosinone, una stagione in chiaroscuro tutto sommato come questa. Nove le presenze in questo campionato, una in Champions e un'altra in coppa Italia: apparizioni di pochi minuti, cinque nel pareggio di Liverpool ad Anfield e sei nella semifinale di ritorno della Coppa tricolore contro l'Inter. Ieri un quarto d'ora circa, due buone accelerate, un assist mancato, un gol e un altro sfiorato, sarebbe stata una clamorosa doppietta se il suo destro da fuori area, più di precisione che di potenza, non avesse peccato di pochi centimetri".