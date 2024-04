Wanda Nara riporta Icardi in Italia, le ultime dopo il messaggio

Calciomercato Napoli - Tutto pronto per il ritorno di Mauro Icardi in Serie A, perché l'argentino può tornare a giocare in Italia dopo aver vestito per anni le maglie di Sampdoria e Inter. Decisiva sarebbe sua moglie e agente Wanda Nara.

Calciomercato: Icardi di nuovo in Italia

Napoli, Juventus, Roma e Milan che in questi anni hanno avuto contatti e provato a riportare Icardi in Serie A che ora è pronto seriamente a tornare dopo aver fatto grandi cose con la maglia del Galatasaray. Mauro sta dimostrando di essere ancora un killer letale in zona gol e per questo che ora può seriamente arrivare l'occasione giusta. Nelle ultime ore la sua moglie e agente Wanda Nara avrebbe fatto impazzire i tifosi bianconeri, con una sua posa da influencer con una tuta con la J del logo della Juventus. In uno scatto solo lei e in un altro il marito Mauro Icardi. Al momento non c'è nulla di concreto ma Wanda non è una che fa le cose per caso e dopo 24 gol in 39 presenze con la maglia del Galatasaray ora si può aprire il clamoroso ritorno. La Juve in quella zona lascerà andare già Kean e Milik in estate e dovrà comprare.